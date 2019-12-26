William ‘Bill’ Androlia

Sandy Banducci

Allan H. Bernard

Barbara Ann Bick

Robert H. Bright

Barbara “Bara” Byrnes

Daniel Caplan

Clarence William Carson

Lindsi Castro

Andy Cohen

Audry L. Conley

John Brian Courcier

Mildred Mae “Millie” Meek Decker

Sergio Diaz-Corrodi

Marlene DuPont

Ronald Mark Fuote

Jane Galvan

Miguel Guardado Jr.

Keith Gubitz

Prudencia Pilar Dailinger Guerrero

Miguel Guardado Jr.

Michel Kerbage

Evelyn Feigen Koss

Titania Lindfors

Joseph Sidney Loving

John Lunsford

Ryan Madden

Barbara A. McKee

Harris Arthur Miller

Randy Naurt

Elsie O’Herlihy

Omar Payeras

Natalie J. Philbrick

Cal Porter

Mary Anne Rindge

Dulce Maria Ramiro Sanchez

Walter August Sauter

Richard Rae Schreiber

Teddi Sherman

Milton Sidley

Hallie Marie Sills

Gil Somerfeld

Daniel Derek Streeter

Leonard William Stern

Doug Taub

Robert Walker

Bunny Marcy Wasser

Les Wiggins

Barbara Edelston Yaroslavsky

Joan Mary Patricia Zambetti

Stephen Zumucen