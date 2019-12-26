William ‘Bill’ Androlia
Sandy Banducci
Allan H. Bernard
Barbara Ann Bick
Robert H. Bright
Barbara “Bara” Byrnes
Daniel Caplan
Clarence William Carson
Lindsi Castro
Andy Cohen
Audry L. Conley
John Brian Courcier
Mildred Mae “Millie” Meek Decker
Sergio Diaz-Corrodi
Marlene DuPont
Ronald Mark Fuote
Jane Galvan
Miguel Guardado Jr.
Keith Gubitz
Prudencia Pilar Dailinger Guerrero
Miguel Guardado Jr.
Michel Kerbage
Evelyn Feigen Koss
Titania Lindfors
Joseph Sidney Loving
John Lunsford
Ryan Madden
Barbara A. McKee
Harris Arthur Miller
Randy Naurt
Elsie O’Herlihy
Omar Payeras
Natalie J. Philbrick
Cal Porter
Mary Anne Rindge
Dulce Maria Ramiro Sanchez
Walter August Sauter
Richard Rae Schreiber
Teddi Sherman
Milton Sidley
Hallie Marie Sills
Gil Somerfeld
Daniel Derek Streeter
Leonard William Stern
Doug Taub
Robert Walker
Bunny Marcy Wasser
Les Wiggins
Barbara Edelston Yaroslavsky
Joan Mary Patricia Zambetti
Stephen Zumucen
Commented